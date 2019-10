New York sluit beruchte gevangenis Rikers Island

New York wil de reusachtige gevangenis op Rikers Island sluiten, waar sinds de jaren dertig tienduizenden criminelen hun straf uitzaten. De gemeenteraad van de metropool aan de Amerikaanse oostkust keurde donderdag plannen goed om Rikers Island tegen 2026 te vervangen door vier kleinere gevangenissen in de stadsdelen Manhattan, Brooklyn, Queens en de Bronx, zo hebben lokale media gemeld.

Als reden voor het project van 8 miljard dollar (ongeveer 7,2 miljard euro) werd aangevoerd dat enorme gevangenissen zoals Rikers Island met zijn 10.000 bedden niet meer van deze tijd zijn. Steeds weer worden geweld en mishandeling in de strafinstelling aan de kaak gesteld, waarvan vooral kleurlingen en hispanics het slachtoffer zouden zijn.

Momenteel zitten volgens de media zowat 7.000 mensen in de gevangenis op het eiland in de East River tussen Queens en de Bronx. De vier nieuwe gevangenissen zouden beter uitgerust zijn en samen over slechts 3.300 bedden beschikken. De dalende criminaliteitscijfers van de stad zouden ook tot een inkrimping van de gevangenispopulatie leiden.