Turkse president Erdogan dreigt offensief in Syrië dinsdag te hervatten als akkoord niet gerespecteerd wordt

Het offensief in het noordoosten van Syrië zal dinsdagavond hervatten als de Koerdische troepen zich niet terugtrekken zoals voorzien in het wapenstilstandsakkoord, waarschuwt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vrijdag.

“Als de beloftes voor dinsdagavond gerespecteerd worden, zal de kwestie van de veiligheidszone opgelost zijn. Zo niet zal operatie Vredesbron hervatten zodra de termijn van 120 uur verstreken is”, verklaarde Erdogan tijdens een persconferentie.

Na een akkoord met Amerikaans vicepresident Mike Pence tijdens een bezoek aan Ankara heeft Turkije zijn offensief van 9 oktober gedurende vijf dagen gepauzeerd. Als de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) zich tijdens die termijn uit de grensgebieden met Turkije terugtrekken, belooft Turkije zijn offensief stop te zetten. “We hebben een limiet gesteld: 120 uur, na afloop waarvan de regio moet vrijgemaakt zijn van terreurgroepen”, stelde Erdogan.

In het akkoord wordt ook een veiligheidszone van 32 kilometer breed op Syrisch grondgebied voorzien. De Turkse president herhaalde vrijdag dat die zone zich moet uitstrekken over een lengte van 444 kilometer, en niet alleen over de 120 kilometer tussen Tal Abyad en Ras al-Ain die de Turkse troepen al hebben ingenomen.

Een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven zouden volgens de president naar de veiligheidszone verhuisd worden. Om de vluchtelingen er onder te brengen zou Turkije er 140 dorpen met 5.000 inwoners per dorp, en 10 districten met een bevolking van 30.000 per district voorzien.

Macron, Merkel en Johnson gaan praten met Erdogan

De Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson en de Duitse bondskanselier Angela Merkel gaan “in de komende weken” samenzitten met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om te praten over het Turkse militaire offensief in het noorden van Syrië. De gebeurtenissen doen volgens het Franse staatshoofd “vragen rijzen over de werking van de Navo”.

Na afloop van de Europese top in Brussel liet Macron verstaan dat hij met Johnson en Merkel “een gemeenschappelijk initiatief” heeft afgesproken om Erdogan te spreken. Dat onderhoud zal “in de komende weken” plaatsvinden, “zonder twijfel in Londen”. Daar vindt begin december een Navo-top plaats.

“Het is belangrijk dat we op zijn minst met de drie Europese landen en Turkije kunnen samenkomen en coördineren”, meent Macron. “We willen begrijpen waar Turkije heen wil en hoe we het land naar meer redelijke standpunten kunnen brengen, die zijn interne veiligheidsbelangen verzoenen met de agenda van de Navo en de solidariteit die er binnen de Navo moet bestaan.”

Macron vernam naar eigen zeggen “via een tweet” dat de Amerikaanse troepen zich zouden terugtrekken uit het noorden van Syrië. Enkele dagen later lanceerde het Turkse leger een offensief tegen Koerdische strijders die samen met de internationale coalitie tegen Islamitische Staat vochten. Die zochten vervolgens hun heil bij het regime van Bashar al-Assad.

De saga doet volgens Macron “vragen rijzen over de werking van de Navo”.”Wat daar de voorbije dagen is gebeurd, is een ernstige fout van het westen en de Navo”. “Het verzwakt onze geloofwaardigheid om op het terrrein partners te vinden die aan onze zijde willen strijden”, foeterde hij. Intussen kan de president enkel vaststellen dat Turkije, Rusland en Iran als winnaars uit deze strijd komen.

Intussen kondigden de Amerikanen en de Turken een vijfdaags bestand af die de Koerdische strijders de kans moet geven om de regio te verlaten. Europees president Donald Tusk denkt er het zijne van. “Dit is geen staakt-het-vuren. Dit is een vraag tot capitulatie van de Turken”, zo verklaarde hij.

Voor Macron toont de episode eens te meer aan dat Europa “een strategische autonomie” moet opbouwen, met voldoende capaciteit om op het terrein op te treden. “We kunnen niet meer de minderheidspartners van anderen zijn, zelfs al zijn het onze bondgenoten.”