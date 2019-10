Mysterie blijft groot: kon het ‘spookgezin’ de boerderij niet uit of durfden ze niet?

Een onwaarschijnlijk verhaal is het, dat van het Nederlandse gezin dat negen jaar in de kelder van een boerderij in Drenthe woonde. Afgesloten van de buitenwereld. Wachtend op het einde der tijden. Intussen zijn de bedlegerige vader en een familievriend aangehouden en komen meer en meer feiten aan het licht. “Maar tot op vandaag hebben we nog altijd meer vragen dan antwoorden”, zegt de politie.