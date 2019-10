Gestaakte Limburgse derby blijft de gemoederen beroeren: “Supporters die met dingen willen smijten, gaan beter hamerslingeren”

De stilgelegde derby tussen KRC Genk en STVV zindert nog steeds stevig na bij beide clubs. Tijdens de Geschillencommissie pleitte STVV vandaag voor een 5-0 forfaitscore in het voordeel van de Kanaries. Landskampioen KRC Genk claimt dan weer een procedurefout en wil de match laten herspelen. De zaak wordt verder behandeld op donderdag 7 november.

Een korte terugblik. Op 28 september werd de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk in de slotfase gestaakt bij een 3-3 tussenstand door wangedrag van beide supporterclans. Nadat STVV-fans allerlei voorwerpen hadden gegooid naar Genk-doelman Coucke, gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten en floot scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd vroegtijdig af.

STVV: “Enkel verantwoordelijk voor eigen daden”

Op de Geschillencommissie tekende STVV present met voorzitter David Meekers, CEO Takayuki Tateishi en pleiters Kristof De Saedeleer en Johnny Maeschalck. Die laatste nam het woord om de Kanaries te verdedigen. “Er is een spanningsveld tussen wat een club kan doen en wat de club aangerekend wordt. Men kan alleen verantwoordelijk gerekend worden voor de eigen fans, niet voor die van Genk. Er zijn inderdaad aanstekers en bekers gegooid door STVV-supporters. Dat mocht niet gebeurd zijn. De stadionomroeper (fase 1) deed zijn werk en de match werd tijdelijk onderbroken (fase 2). Ik daag iedereen uit om nadien nog incidenten te vinden die ten laste gelegd kunnen worden van STVV”, sprak meester Maeschalck.

Foto: BELGA

Voor fase 3, die waarbij de match werd stilgelegd nadat een Genkse fan op het veld was geraakt en de plexiglazen kooi was beschadigd, weigert STVV de verantwoordelijkheid op te nemen. “Daar is de definitieve stopzetting aan te wijten. STVV kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het stappenplan had opnieuw vanaf fase 1 moeten beginnen voor Genk. Dat is de enige manier waarop het reglement geïnterpreteerd kan worden.”

Omdat volgens STVV de definitieve staking op conto van Genk komt, pleitte Maeschalck ervoor dat de forfaitscore (5-0 ten voordele van de Truienaars) werd uitgesproken. “We nemen de verantwoordelijkheid voor fases 1 en 2, maar niet voor fase 3.”

KRC Genk: “Veiligheidsverantwoordelijke van STVV niet geconsulteerd”

KRC Genk zakte met CEO Erik Gerits, secretaris Dirk Wiest en legal counsel Jochem Martens af naar het bondsgebouw om zich te verdedigen tegen de tenlastelegging na de Limburgse derby. In tegenstelling tot STVV ging de landskampioen niet in op de feiten, maar hield meester Martens een pleidooi op de procedure van de stillegging.

Volgens bondsprocureur Wagner delen de Limburgse rivalen de verantwoordelijkheid: STVV draait op voor fases 1 en 2, KRC Genk voor fase 3. Die laatste fase was van kracht nadat supporters de plexiglazen kooi rond het bezoekersvak hadden beschadigd. Eén Genkse fan liep zelfs het veld van Stayen op, maar volgens KRC Genk vond die derde fase nooit plaats. Advocaat Martens verwees daarbij naar bondsartikel P813, dat voor de derde fase stipuleert dat "de scheidsrechter contact opneemt met de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator en de politie".

Foto: JEFFREY GAENS

En dat is volgens KRC Genk niet gebeurd. "Alle disciplinaire gevolgen hangen vast aan dat bondsartikel P813, waardoor de gevorderde straffen niet opgelegd kunnen worden", aldus meester Martens, die claimde dat er slechts één oplossing meer overbleef. "Volgens de FIFA-regels moet de match gewoon herspeeld worden.” Om de stelling van Genk te controleren, besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep dat een politieverantwoordelijke en de veiligheidsverantwoordelijke van STVV opgeroepen moeten worden als getuige. Zij zullen in principe op 7 november voor de commissie moeten verschijnen.

Wagner: “Wangedrag in STVV-Genk is nefast”

Ook bondsprocureur Kris Wagner was weer van de partij op Geschillencommissie Hoger Beroep. Een match achter gesloten deuren, puntenaftrek van twee punten, een boete van 5.000 euro en een replay zonder publiek. Dat zijn de gevorderde sancties die het Bondsparket vrijdag verdedigde "Supporters moeten begrijpen dat je niet met voorwerpen moet gooien. En anders gaan ze maar hamerslingeren. Straffen moeten worden gevoeld en op dat vlak laat het bondsreglement hier geen steken vallen", zei Wagner met een kwinkslag naar de tuchtprocedure rond Operatie Zero.

"De situatie loopt uit de hand en de veiligheid van de spelers komt in het gedrang. Dat is de essentie van deze zaak. Dat men opwerpt dat een plexiglazen hek rond Genkse supporters provocerend werkt, is louter bijzaak en niet relevant. Er is hier duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid en dan vorder ik de straffen zoals voorzien in het bondsreglement", verklaarde de bondsprocureur.

Bondsprocureur Wagner (archief) staat gekend om zijn kordate aanpak. Foto: Photo News

KRC Genk eiste dat de wedstrijd herspeeld zou worden, weliswaar met publiek. "Dat is geen sanctie, maar een beloning. De clubs hebben daar ook alle commerciële belang bij, want weten dat het wel goed zal zitten met die sfeer. Laat ons serieus blijven. Wangedrag is nefast voor het voetbal. Eindelijk worden er inspanningen gedaan, en dat is maar hoog tijd. Supporters moeten begrijpen dat je niet ongestraft met voorwerpen kan gooien. Dan moet je maar gaan hamerslingeren. Het is storend, gevaarlijk en respectloos", aldus Wagner.

STVV wordt voorts één element ten laste gelegd dat niet voor Genk geldt. Zo zou er volgens de wedstrijdrapporten 'Coucke janet' gezongen zijn in minuut 51. "Dat is schelden en schetst homoseksualiteit negatief. Zo'n homofoob spreekkoor is niet meer van deze tijd", sloot Wagner af.

Visser: “Konden veiligheid niet meer garanderen”

Ook scheidsrechter Lawrence Visser mocht zijn zegje komen doen tijdens de zitting van de Geschillencommissie "De veiligheid van de spelers kon niet meer gegarandeerd worden", getuigde de ref.

Maar volgens KRC Genk, die verwees naar bondsartikel P813 van het reglement, moest Visser eerst contact opnemen met politie en de veiligheidsverantwoordelijke van STVV. "Dat heb ik niet gedaan", bevestigde Visser. "Maar dat is ook niet onze taak. Wij hebben geen tijd om naar de commandopost te gaan op zo'n moment. Daarom nemen wij contact op met de match delegate."

Ref Lawrence Visser kon de veiligheid niet meer garanderen. Foto: JEFFREY GAENS

Die match delegate, Jean-Francois Crucke, gaf Visser het signaal dat de wedstrijd best stilgelegd kon worden. "Ik had gesproken met de politieverantwoordelijke, die zich op het veld bevond. Die vertelde me dat de situatie zo ernstig was dat de politie het veld niet meer zou verlaten. Meer informatie had ik niet nodig om het signaal aan Visser gegeven", aldus Crucke. "Met de veiligheidsverantwoordelijke van STVV heb ik geen mondeling contact gehad, maar hij kon het gesprek dat ik met de politiecommandant voerde zeker horen. De man heeft zich ook niet verzet."