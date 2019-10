Het ‘vuilste huis van Gent’ blinkt al een beetje

Gent - Er lijkt geen vuiltje meer aan de lucht te zijn in de Heiveldstraat. Toch droeg één pand tot dinsdag de titel van het ‘vuilste huis’. Een ontsmettingsfirma was sinds die dag bezig om “het vuilste huis van Gent” leeg te halen. Vrijdag blijkt de job erop te zitten. “Al het afval is weggehaald. De ongediertebestrijding is nog bezig”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Buren hadden aan de alarmbel getrokken toen een rijwoning in Sint-Amandsberg begon uit te puilen met alle rommel die de bewoner jarenlang had opgestapeld. De man, een alleenstaande vijftiger, had twintig jaar lang nooit een vuilnisbak buitengezet. Het bizarre is dat de man zichzelf netjes verzorgde en ook vast werk had. Omdat hij steevast weigerde gezondheidsinspecteurs binnen te laten, vaardigde de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) een betredingsbevel uit. Het huis werd ook onbewoonbaar verklaard. De eigenaar mag pas weer zijn eigen woning binnen nadat alle vuil weg is en het ongedierte is bestreden. Hij heeft ook ingestemd om zich sociaal te laten begeleiden.

Alleen al met het afval op de gelijkvloerse verdieping kon dinsdag een container van acht ton volledig worden gevuld. Donderdag bleken ze klaar met de job, zelfs de gordijnen werden weggegooid. “Al het afval is weggehaald”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “De ongediertebestrijding is wel nog bezig. We zullen nu de komende weken controles uitvoeren. Als die positief zijn, kan de onbewoonbaarheid opgeheven worden.”