Open VLD wil af van Vlaamsparlement.tv

Open VLD wil het contract met Vlaamsparlement.tv niet verlengen, omdat er volgens de partij geen nood is aan een extra zender naast de openbare omroep en de commerciële media. N-VA vindt dat de zender een dunne lijn bewandelt, tussen debatten organiseren en zelf nieuws maken.

Het Vlaams Parlement sloot eind 2017 een contract met het toenmalige ActuaTV om een parlementaire tv-omroep te starten. ActuaTV krijgt 350.000 euro per werkjaar om verslag uit te brengen van de werkzaamheden in het Vlaamse halfrond. Daarnaast worden er ook interviews, debatten en reportages gemaakt.

Het afgelopen parlementaire jaar genoot de zender een beperkte bekendheid, maar daar kwam dit jaar verandering in, onder meer door het aantrekken van voormalig VTM-journalist Jan De Meulemeester. Tegelijk steeg ook het gemor op sommige parlementsbanken, omdat de zender te veel zou proberen zelf nieuws te maken.

“Geen kerntaak van overheid”

Het nieuwe Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde zei deze week op de zender zelf dat zijn partij er liefst van af wil. “Ik zit nu in deze studio, maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen: een eigen televisiezender van het Vlaams Parlement, dat zal uiteindelijk ook niet tot de kerntaken van een overheid behoren. Ik denk dat het zo’n dingen zijn die er uit moeten gaan.”

“Het is nooit een geheim geweest dat wij een koele minnaar zijn van dit initiatief”, zegt de liberale fractieleider Willem-Frederik Schiltz vrijdag. “Maar we zullen het lopende contract honoreren. Daarna zullen wij ervoor pleiten dit stop te zetten.” Het contract loopt tot eind 2021.

Evaluatie

Volgens N-VA moet er een evaluatie komen van Vlaamsparlement.tv. “Het is een dunne lijn tussen debatten organiseren en zelf nieuws maken”, zegt fractieleider Wilfried Vandaele. “We hebben een parlementaire zender opgericht om ons werk dichter bij de bevolking te brengen. Maar anderzijds moet een parlementaire zender misschien wel andere wetmatigheden volgen dan de rest van het medialandschap.”

Kris Hoflack, directeur Informatie bij het Vlaams Parlement, geeft aan dat er de komende weken een evaluatie wordt georganiseerd. “Ik heb het gevoel dat we met Jan De Meulemeester op de goede weg zijn”, zegt hij. “Het maandelijkse bereik schommelt tussen 50.000 en 80.000 kijkers. Dat is toch een heel goot voetbalstadion. Voor de echte toppolitici is dat misschien minder van belang, maar er zijn wel 124 parlementsleden.”