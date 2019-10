Bernd Storck moet Cercle in 1A houden en doet dat op zijn manier: “Iedereen is bereid om mij te volgen”

Bernd Storck is de coach die Cercle Brugge in 1A moet houden. En hij doet dat op zijn manier. Duitse ‘grundlichkeit’ moet de Vereniging op het juiste spoor zetten.

“Elke training presenteer ik aan iedereen op een beeldscherm zodat iedereen duidelijk weet wat er van hem verwacht wordt. Discipline is niet meer dan goede afspraken maken”, aldus Storck. “Ik wil dat alles hier optimaal geregeld is en daarom liet ik veel veranderen. Ik deed dat in het verleden ook bij de Hongaarse nationale ploeg en vorig jaar in Moeskroen. De ruimtes deelde ik anders in, ook de kleedkamer is niet meer wat het was.”

Zelf trok Storck met zijn bureau een verdieping hoger. “We zijn met veel trainers en er is beneden weinig ruimte”, verklaart de Duitser. “Spelers moeten ook niet de hele dag de spiedende ogen van hun trainer voelen. Ze moeten zich in hun ruimtes goed voelen en als ze de coach dan zien of horen moet het er op zijn.”

Storck had ook een boodschap voor de fans. “Ik weet dat er oproer was en de laatste matchen dramatisch waren maar ik vraag dat ze onze ploeg vol jonge gasten nu wat respijt geven en hen in de match laten komen. Als dat mogelijk is en er wordt gedaan wat ik vraag, dan komt het zeker goed voor Cercle.”