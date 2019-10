Rode Duivel Matz Sels ziet sterke prestaties bij Strasbourg beloond met verlengd contract

Selz is de onbetwiste nummer 1 bij Strasbourg. Foto: Photo News

Doelman Matz Sels heeft zijn contract bij de Franse eersteklasser Straatsburg met twee seizoenen verlengd. De 27-jarige Rode Duivel, in principe vierde doelman bij de nationale ploeg, ligt er nu onder contract tot medio 2024.

Sels maakte in de zomer van 2018 de overstap van het Engelse Newcastle United naar Frankrijk. Een seizoen eerder was hij actief op uitleenbeurt bij Anderlecht. Voor zijn passage bij Newcastle verdedigde Sels het doel van AA Gent, de club waarmee hij in 2015 de titel pakte.

De doelman zat in de voorselectie van bondscoach Roberto Martinez voor het WK in Rusland, maar haalde de toernooikern niet. Martinez verkoos Koen Casteels als derde keeper, naast zekerheden Thibaut Courtois en Simon Mignolet.

Bij Straatsburg is Sels de onbetwiste nummer een en werd hij eind vorig seizoen al meteen verkozen tot Speler van het Jaar bij de club.