Industrie- en zwembadbouwer Willy Naessens (80) uit Elsegem kreeg vrijdag in de gemeentelijke feestzaal in Wortegem-Petegem uit handen van Europarlementslid Kris Peeters het erekenteken van ‘Commandeur in de Leopoldsorde’.

Deze eretitel, in het leven geroepen door koning Leopold 1 in 1832, is de hoogste burgerlijke onderscheiding in België.

Willy Naessens, ook al ereburger van Wortegem-Petegem en houder van de eretitels ...