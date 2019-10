Zelfs Make Belgium Great Again kon het niet meer redden: kleuterschooltje gaat dan toch dicht

Hoegaarden / Meldert -

Ze hadden de voorbije jaren al zo veel acties op touw gezet om toch maar te overleven. Zelfs het VTM-programma Make Belgium Great Again schoot ter hulp om extra leerlingen te zoeken voor kleuterschool De Boskabouters in Meldert. Maar het mocht allemaal niet baten: Er zitten nog maar negen kleuters in de klas en dat zijn er drie te weinig om volgend schooljaar met een gerust gemoed te kunnen voortdoen. De school gaat volgend schooljaar dicht.