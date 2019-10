Een gi-gan-tische tent, en toch rekent Bierfestival op verlies: “Gelukkig hebben we een reserve”

Brugge - Het Brugse Bierfestival palmt op 1 en 2 februari ’t Zand in met een wel heel imposante tent van liefst 4.400 vierkante meter.

De tent is volgens de organisatie de grootst mogelijke op ’t Zand mogelijk. “Tot op de meter uitgerekend”, zegt Marc Vandepitte, voorzitter van de Brugse Autonome Bierproevers.

Het festival wijkt uit naar ’t Zand omdat het van het stadsbestuur geen toestemming meer krijgt voor tenten op de Markt en de Burg, in combinatie met de stadshallen. Een dure operatie, want het prijskaartje is al even imposant als de tent zelf: 66.000 euro.

Investering

“Voor ons zijn dit grote meerkosten en we gaan er nu al vanuit dat we in de rode cijfers zullen zitten”, zegt Vandepitte nog.

“Maar we zien dit als investering, want binnen de twee jaar willen we naar het nieuwe beursgebouw verhuizen en inkrimpen in de tussentijd is voor ons geen mogelijkheid. De voorbije jaren hebben we een reserve opgebouwd waarmee we de komende twee edities kunnen overbruggen.”