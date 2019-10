Pabowinkels deels overgenomen

Twee maanden na het faillissement van Pabo, de winkelketen van erotische speeltjes, is er een overnemer gevonden voor de winkels in Aartselaar, Wetteren en Roeselare. De Waalse keten Babylon Loveshop opent binnenkort de eerste filialen in Vlaanderen.

Pabo, een keten van erotische shops, werd in augustus van dit jaar failliet verklaard in ons land. Tien winkels hielden uitverkoop en gingen dicht omdat de curator geen overnemer vond. Maar nu is er dus toch goed nieuws voor de drie grootste filialen, namelijk die van Wetteren, Roeselare en de winkel langs de A12 in Aartselaar. Pabo zal daar binnenkort – een officiële datum voor de opening is er nog niet – Babylon Loveshop gaan heten. De publiciteit hangt al aan de buitenzijde van de winkels, de inrichting is bezig.

Daarmee breidt Babylon Loveshop haar werkterrein uit naar Vlaanderen, want tot nu toe had de keten enkel shops in Wallonië en over de Franse grens.

De webwinkel Pabo.be werd eerder al overgenomen door het Nederlandse EDC, dat ook de Nederlandse, Duitse en Franse sites van het Duitse Pabo-moederbedrijf Bate Uhse overnam.

Of nu ook het personeel van de drie Pabo-winkels in Aartselaar, Wetteren en Roeselare wordt overgenomen door de Waalse keten Babylon Loveshop, is nog niet duidelijk.