Staakt-het-vuren in Syrië al meteen geschonden

Turkije zou voor vijf dagen stoppen met schieten in het noordoosten van Syrië, maar dat bestand werd al bijna meteen geschonden. Bedoeling was dat de Koerdische milities zich zouden terugtrekken uit de ‘veiligheidszone’, maar de Europese president Tusk noemt dat “geen staakt-het-vuren, maar capitulatie”.

Het staakt-het-vuren van 120 uren was een bedenksel van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, “dankzij het sterke leiderschap van president Donald Trump”. De drie andere in de regio aanwezige partijen zaten niet eens aan tafel. Niet de Russen, niet de Koerdische milities, niet het Syrische regime.

“De VS zal erop toezien dat de YPG (een Koerdische militie, nvdr.) zich terugtrekt uit de veiligheidszone”, zei Amerikaans vicepresident Mike Pence. “Zodra dat gebeurd is, zullen de wapens permanent zwijgen.”

LEES OOK. Turkije kondigt staakt-het-vuren aan in Syrië, maar hoe lang houdt dat stand? En wat is er juist afgesproken? (+)

De wapens hebben niet gezwegen: in de omgeving van de stad werden kort na het akkoord al gevechten gerapporteerd. En enkele uren later beschuldigden de Koerdische milities Turkije ervan dat ze gewoon bleven aanvallen. Wat Turkije prompt ontkende.

Ook over de voorwaarden van het bestand was nooit eensgezindheid. Want dat leek wel op maat geschreven van de Turken, die hun hele offensief net waren begonnen om een veiligheidszone te creëren. Volgens de Koerdische milities slaat het akkoord alleen op terugtrekking uit een zone van 100 kilometer breed die door het Turkse leger wordt bezet, niet op de volledige lengte van de Turks-Syrische grens.

LEES OOK. “Geachte meneer de president: wees geen idioot”: heeft Trumps stoere brief naar Erdogan (een averechts) effect gehad? (+)

“Onmogelijke eis”

Er komt ook veel kritiek op het akkoord. Want stoppen met vechten tot de tegenstander zich vanzelf terugtrekt? “Dat is geen staakt-het-vuren, dit is in feite een vraag om capitulatie”, zei Europees president Donald Tusk. Hij roept Turkije op om zich terug te trekken uit Syrië en zo de internationale wetten te respecteren.

“De Syrische Koerden worden vandaag opnieuw met hun rug tegen de muur gezet met een eis die ze onmogelijk kunnen inwilligen”, zegt het Koerdische Instituut in Sint-Joost-ten-Node.

Ondanks de kritiek blijft Donald Trump erg trots op het akkoord. “Soms moet je ze even laten vechten, zoals kinderen, en pas daarna trek je ze uit elkaar”, zei hij tijdens een toespraak.