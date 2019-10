Baby Franco, die twee jaar geleden in Leuven een eenzame uitvaart kreeg, kreeg donderdag een nieuw kruisje op zijn graf. Zodat hij niet vergeten zal worden.

Bijna twee jaar ­geleden, op 6 december 2017, overleed baby Franco in het UZ Leuven. Een week eerder was hij geboren met een zware hartafwijking. Zijn ouders, die op doortocht waren in ons land, namen ...