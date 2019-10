Witte ballon van verongelukte Charlotte (18) komt 734 km verder terecht in ‘ultieme paradijs’: “Met dit teken wil Charlotte ons geruststellen”

Koekelare -

734 kilometer in vogelvlucht. Zo ver vloog een van de witte ballonnen die werden losgelaten op de begrafenis van de jonge studente Charlotte Gysel. Van in het West-Vlaamse Koekelare tot helemaal in het Italiaanse bergdorpje Pian Delle Betulle. “Een plek die bekend staat als ‘het ultieme paradijs’”, vertellen haar ouders. “Voor ons voelt dit als een teken van Charlotte.”