Een tweede afgelasting zou het carnaval niet overleven en dus werd het reglement voor de prinsenverkiezing aangepast

Bredene -

Het scheelde geen haar of de verkiezing van prins of prinses carnaval in Bredene viel in het water. De enige twee kandidaten – een koppel – zijn intussen verhuisd naar De Haan. Maar… kandidaten moeten in Bredene wonen. Het Hof der Prinsen paste intussen het reglement aan. “Het carnaval is gered.”