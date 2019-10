Deze oefening zou elke school moeten doen want “een bus met kinderen is de kostbaarste lading ter wereld”

Brussel -

Zeventig leraars en preventieadviseurs hebben vrijdag op de Heizel in Brussel een praktische opleiding gekregen om een bus efficiënt te evacueren. “Een schoolbus met kinderen is de kostbaarste lading ter wereld.” Opzet is bewustwording bij scholen en het publiek, waarbij de evacuatie-oefening op termijn wordt opgenomen in het schoolprogramma.