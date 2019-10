Vrachtwagenchauffeur stomverbaasd wanneer transmigranten uit zijn voertuig klimmen in Brussel Video: KameraOne, Caters News

Brussel - Een rit vanuit Zwitserland richting Engeland nam voor vrachtwagenchauffeur Manuel Rohrbach een heel vreemde wending. Toen hij even halt hield nabij Brussel, zag hij tot zijn verbazing dat er twee transmigranten in zijn voertuig zaten. Een vriend van de man filmde hoe het duo uit de vrachtwagen klom en vervolgens het hazenpad kozen.

Het filmpje werd donderdag opgenomen in de buurt van onze hoofdstad. Rohrbach hoorde tijdens de rit wat rumoer in zijn vrachtwagen, wat hem deed besluiten om zijn lading kledij van nabij te inspecteren. “We waren erg verrast om hen te zien”, vertelde Vittorio Ciaramella, een vriend van de chauffeur. “Hij denkt dat de migranten vermoedelijk in de vrachtwagen zijn geklommen tijdens zijn lunchpauze.” De twee mannen liepen uiteindelijk richting een nabijgelegen bos.

Er duiken wel vaker beelden op van transmigranten die uit een vrachtwagen ontsnappen. Zo werden eerder dit jaar zeven migranten gefilmd die uit een truck sprongen langs de Brusselse Ring. “Ze dachten waarschijnlijk dat het voertuig richting Engeland reed”, klonk het toen bij het betrokken transportbedrijf.

