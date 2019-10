Elke dag twee schadeclaims over putten in de weg

Elke dag dienen gemiddeld twee mensen een schadeclaim in bij de Vlaamse overheid omdat een put – of een ander obstakel – hun wagen, motor of fiets beschadigde. Er zijn ook voetgangers die een claim indienen, bijvoorbeeld omdat ze door een put in de weg ten val kwamen. Vorig jaar kregen 180 mensen als gevolg van hun schadeclaim ook effectief een vergoeding uitgekeerd, van gemiddeld zo’n 1.500 euro, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) verzamelde.

De meeste schadeclaims gingen over de toestand van de wegen in regio Antwerpen, gevolgd door Vlaams-Brabant. De Vlaamse overheid beklemtoont wel dat het aantal schadeclaims vorig jaar lager lag dan de voorgaande jaren, wat mogelijk te maken heeft met het feit dat er nu al jaren extra geld wordt gepompt in een betere kwaliteit van gewest- en autosnelwegen.