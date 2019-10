Belgen zijn een pak gieriger dan Nederlanders: hoe komt dat eigenlijk?

Nederlanders houden van kaas, dragen klompen en tellen vooral naarstig hun rosse eurocentjes. Dat is toch het cliché waar we ons als Belgen graag aan optrekken. Maar als het over liefdadigheid gaat, zijn wij juist een pak gieriger dan onze noorderburen. Dat blijkt uit een nieuwe studie naar vrijgevigheid. “Je merkt dat ook: als een tv-zender een of andere actie opzet, haalt datzelfde project minder op in Vlaanderen dan in Nederland.”