Kandidaat-voorzitter SP.A Hannes De Reu: “Voorkeur voor paars-groen”

Als Hannes De Reu (33) voorzitter wordt van SP.A geeft hij zichzelf 100 dagen om de partij grondig door elkaar te schudden. “Daarna moeten we niet meer met onszelf bezig zijn, maar met de toekomst van het land.”

In het plan voor die eerste honderd dagen, dat Hannes De Reu dit weekend bekendmaakt, zitten enkele opmerkelijke voorstellen. Zo wil hij het wekelijkse partijbureau voortaan ’s avonds organiseren, op een moment dat ook niet-professionele politici aanwezig kunnen zijn. De Reu belooft ook dat hij geen applauscongres wil bij de goedkeuring van een eventueel regeerakkoord: de leden moeten minstens een week de tijd krijgen om dat grondig te lezen. En ministers worden niet langer door de voorzitter, maar door álle leden gekozen.

De Reu flirt in zijn plan ook nadrukkelijk met Groen en PVDA: hij wil met hen een schaduwregering vormen in het Vlaams Parlement. “Nu strijden we met drie om oppositie te voeren, terwijl we beter de krachten kunnen bundelen. Met een alternatief regeerakkoord, inclusief een eigen begroting, tonen we vijf jaar lang hoe een echt links beleid er zou uitzien.” Of die samenwerking voortgezet moet worden in een kartel of een fusie? “Ik sluit niets uit, maar eerst moet SP.A terug op de kaart staan.” Hij reikt de groenen alvast de hand. “Mijn voorkeur federaal is een paars-groene regering. Maar sowieso moeten we bij een regeringsdeelname meer uit de verf komen.”

De Reu neemt het als kandidaat-voorzitter onder anderen op tegen Vlaams fractieleider Conner Rousseau. Op 8 november weten we wie het wordt.