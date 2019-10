Alles over de vernieuwde Bosuil: Antwerp binnenkort in top vier grootste stadions

Voetbalclub Antwerp kan in november aan de bouw van een gloednieuwe tribune 4 beginnen. Die nieuwe tribune wordt een nog grootser project dan de al imposante nieuwe hoofdtribune en zal ook een jeugdcomplex omvatten en hypermoderne sportfaciliteiten. Met 7.655 extra plaatsen stijgt de totale capaciteit van de Bosuil tot meer dan 23.000, wat de Great Old in de top vier van grootste stadions zal brengen in eerste klasse. Einddatum van de werken: midden 2020.