Onderzoek naar poging tot ontvoering van tweejarig jongetje

Brussel - Het Brusselse gerecht onderzoekt een mogelijke ontvoeringspoging die zondag zou hebben plaatsgevonden in Neder-over-Heembeek, zo bevestigt het Brusselse parket. “De moeder van een tweejarig jongetje heeft maandag een klacht ingediend omdat iemand zondag zou geprobeerd hebben haar zoontje te ontvoeren in een park”, meldt het parket. “De zaak wordt ernstig genomen, zoals steeds met dit soort klachten, en er zijn verschillende onderzoeksdaden bevolen.”

Het is al de derde melding van een mogelijke ontvoeringspoging in het Brusselse op korte tijd, al heeft onderzoek naar de eerste twee meldingen voorlopig weinig concreets opgeleverd.

Zo zou een leerling van de gemeentelijke basisschool Nr. 16 in Schaarbeek vorige week donderdag na schooltijd zijn aangesproken door een onbekende volwassene, die de jongen zou hebben proberen meelokken met snoepgoed. Na analyse van de bewakingscamera’s uit de omgeving en verhoren van de jongen, zijn ouders en leerkrachten, meldde het parket dat er vooralsnog geen verdachte handelingen konden vastgesteld worden. Het onderzoek loopt wel verder.

In Sint-Pieters-Woluwe zou een 10-jarig meisje op 4 oktober dan weer aangesproken zijn door een man, op de Kamelialaan. Die zou gezegd hebben dat hij haar moeder kende en dat hij haar thuis zou afzetten. Toen hij haar bij de arm nam, rukte het meisje zich los en vluchtte ze naar huis. Het meisje werd intussen ondervraagd en de politie kreeg na een oproep tot getuigen heel wat reacties, maar ook in dat dossier was het volgens het parket nog te vroeg om conclusies in de ene of andere zin uit te trekken.