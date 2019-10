Een Boeing inschrijven kost meer dan de BIV van een VW Golf: moest de mobiliteit niet groener?

Het is goedkoper om in Vlaanderen een tweedehands vliegtuig in te schrijven dan om een auto te registreren. De belasting op inverkeerstelling (BIV) voor vliegtuigen ouder dan tien jaar bedraagt amper 61,5 euro. En dat terwijl de BIV voor oudere auto’s werd verhoogd om het voertuigenpark te vergroenen.