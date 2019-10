Berichten tonen dat Boeing-werknemers al in 2016 op de hoogte waren van problemen

Het Amerikaanse federale luchtvaartagentschap (FAA) beschuldigt vliegtuigbouwer Boeing ervan belangrijke documenten te hebben achtergehouden, waaruit blijkt dat werknemers van het bedrijf al van bij het begin van het certificatieproces op de hoogte waren van softwareproblemen bij de Boeing 737 MAX. Die toestellen staan al sinds maart wereldwijd aan de grond nadat bij twee ongevallen 346 mensen om het leven kwamen.

FAA laat weten dat Boeing donderdag het ministerie van Transport op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van privéberichten tussen twee medewerkers van Boeing over communicatie met het FAA. Boeing zou echter al maanden op de hoogte zijn geweest dat die berichten bestonden.

Uit de berichten blijkt dat Boeing op de hoogte was dat er grote problemen waren met het MCAS-systeem, die ervoor zorgden dat de toestellen moeilijk te controleren zijn. Dat systeem is volgens veiligheidsinspecteurs verantwoordelijk voor het naar beneden duwen van de snuit van het vliegtuig, met vliegtuigcrashes in Indonesië en Ethiopië tot gevolg.

De werknemers spreken in de berichten onder meer van een flagrant probleem, en een van hen zegt dat hij zonder het te weten gelogen heeft tegen de regulatoren.

Het FAA vindt de inhoud van de documenten zorgwekkend en is teleurgesteld dat Boeing het agentschap niet vroeger op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van de documenten. “Het FAA onderzoekt de informatie die in de documenten staat om te bekijken welke maatregelen genomen moeten worden” tegen Boeing, aldus de regulator nog. Het agentschap heeft in een brief aan Boeing-CEO Dennis Muilenburg om meer uitleg gevraagd.

Aandeel krijgt klappen

Boeing laat in een reactie weten dat het aan het Amerikaanse Congres een document heeft overgemaakt met statements van een vroegere Boeing-werknemer, en stelt ook te zullen blijven samenwerken met de autoriteiten, aldus de krant The Washington post.

Het aandeel van Boeing kreeg meteen klappen nadat het nieuws bekendraakte: het verloor rond 18 uur Belgische tijd 3,75 procent. Beleggers vrezen dat spanningen tussen Boeing en FAA de Boeing 737 MAX nog langer aan de grond zullen houden.

Ook het FAA heeft al veel kritiek gekregen in verband met het 737 MAX-debacle. Zo hebben luchtvaartinspecteurs de regulator ervan beschuldigd veel van zijn taken aan luchtvaatmaatschappijen te delegeren, waardoor het geen onafhankelijk oordeel kan vellen. Ook zouden te weinig FAA-experts betrokken zijn geweest bij de certificatie van de toestellen.