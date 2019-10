Snelle e-bike mag dan toch op (sommige) jaagpaden

De 2.000 km aan jaagpaden langs kanalen in Vlaanderen wordt dan toch niet volledig opengesteld voor speedpedelecs, zeg maar de snelle elektrische fiets waarmee je tot 45 km per uur kan rijden. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aangekondigd in het Vlaams Parlement. “Speedpedelecs worden enkel op die jaagpaden toegelaten die deel uitmaken van een fietssnelweg.” Sowieso mag je er ook niet sneller dan 30 km per uur. Volgens de minister zijn verschillende jaagpaden niet geschikt voor speedpedelecs door de staat van het pad, soms zijn ze ook onverhard of omdat het pad scherpe bochten heeft.

Eigenaars van speedpedelecs vragen nochtans al langer dat ze officieel worden toegelaten op de handige jaagpaden. Maar vandaag zijn daar in principe enkel fietsers, voetgangers en voertuigen met een speciaal doorgangsbewijs toegelaten. Voormalig Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) kondigde in 2017 nog wel aan dat speedpedelecs in de toekomst “op alle jaagpaden” welkom zouden zijn.