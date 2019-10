Zaakvoerder Oktoberhallen staat terecht omdat hij jobstudenten asbest liet kappen: “Roekeloos”

Lebbeke / Wieze - De zaakvoerder van de Oktoberhallen in Wieze staat terecht omdat hij in juli van 2017 twee jobstudenten onvoorbereid asbest liet kappen op het dak van de zaal. “Roekeloos”, vindt het openbaar ministerie, dat vrijdag boetes tot 24.000 euro eiste.

Gewapend met een koevoet en een klauwhamer werden op 18 juli van 2017 twee jobstudenten het dak van de feestzaal opgestuurd. Hun opdracht: het uitbreken van onderdakplaten om in de plaats isolatie te steken om het dak geluidsdicht te maken. Een ‘onschuldig’ klusje leek het, tot de welzijninspectie tijdens een onverwachte controle van het personeel die dag vaststelde dat de bewuste dakplaten uit asbest bestonden. “Door het klopwerk van de jongens op de asbestplaten geraakten die beschadigd”, hekelde de arbeidsauditeur de werkwijze. “De brokstukken werden door de inkomhal naar buiten gedragen. Wat achterbleef werd bij elkaar geveegd en opgezogen met een industriële stofzuiger. Op geen enkel moment is er een risicoanalyse gebeurd om de blootstelling aan asbest te beperken. Het is bovendien verboden om jobstudenten zoiets te laten uitvoeren. De blootstelling van twee zeer jonge mensen aan asbest getuigt van een roekeloze en bijzonder nalatige ingesteldheid.”

Medezaakvoerder Gilbert V.B. uit Lebbeke van de Oktoberhallen hield vol dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de dakplaten uit asbest bestonden. Een bewering die hout sneed, want V.B. was op het moment van de controle samen met de jobstudenten de asbestplaten aan het uitbreken. “Mijn cliënt zou toch nooit zo dom zijn om zelf te beginnen kloppen in de platen als hij zou weten dat ze gemaakt waren uit asbest”, pleitte zijn raadsman. “Op geen enkele manier had hij kunnen weten met wat voor materiaal hij aan het werk was. Hij leidt een onderneming die zich bezighoudt met het organiseren van evenementen, geen bouwbedrijf.”

Gilbert V.B. riskeert een boete van 6.000 euro. De bvba Oktober Events hangt een boete van 24.000 euro boven het hoofd.

Vonnis volgende maand.