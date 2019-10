Student wil onderwaterwereld filmen met GoPro, maar dat is buiten deze nieuwsgierige octopus gerekend

Student mariene biologie Lawrence Scheele kreeg te maken met een speciale confrontatie voor de kust van Sydney. De jongeman was onder water wat videomateriaal aan maken, tot deze octopus daar een stokje voor stak. Het nieuwsgierige dier was zo geïnteresseerd in zijn GoPro dat het probeerde om de camera mee te graaien. Geen pretje natuurlijk voor de student, die meteen ingreep en de octopus na even trekken op andere gedachten bracht. De jongeman gaat wel vaker onder water op avontuur om de meest fascinerende wezens te filmen. De resultaten daarvan deelt hij nadien op zijn YouTube-kanaal.