De naakte piemels en vagina’s van Ketnet kunnen ons kinder- en ouderpanel niet shockeren: “Het had wat meer mogen zijn”

“Het had zelfs wat meer mogen zijn”. De kinderen en ouders die met ons naar Ketnets voorlichtingsprogramma ‘De dokter Bea show’ keken, waren allerminst gechoqueerd terwijl die echte mensen in hun blootje zette. Geen uitpuilende ogen of duizend vragen, wel blozende wangetjes en wat blikken naar mekaar. Maar de boodschap “iedereen is anders” bleef wel hangen.