Man aangehouden voor opzettelijke brandstichting

Zonhoven - De Hasseltse onderzoeksrechter heeft vrijdag de man aangehouden en opgesloten die donderdag opzettelijk brand had gesticht in het huis waar zijn ex-vrouw nog verbleef. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg moest donderdagnamiddag rond 13 uur uitrukken voor een woningbrand in de Koningsbergweg in Zonhoven.

Aanvankelijk was er rookontwikkeling opgemerkt, maar de vlammen sloegen al snel naar buiten. De man werd ter plekke opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Het huis raakte zwaar beschadigd. De verdachte was de vroegere bewoner van het huis. Hij had de woning, waar zijn ex nog verbleef, na een relatiebreuk verlaten.