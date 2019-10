Zware brand verwoest woning, gezin moet op zoek naar noodopvang: “Dit weekend op hotel, daarna andere oplossing vinden”

Heist-op-den-Berg -

Er woedde vrijdagnamiddag een zware brand aan een woning en het aanpalend eethuis Valentino's in de Leo Kempenaersstraat in Schriek (Heist-op-den-Berg). Er vielen geen gewonden, maar een gezin met drie kinderen speelde wel zijn huis kwijt. De familie wordt dit weekend opgevangen in een B&B of hotel. Ook in de horecazaak is de schade aanzienlijk.