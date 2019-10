Voor het eerst in de geschiedenis werd een ruimtewandeling uitgevoerd door alleen vrouwen. De Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Meir zorgden voor de primeur. Beiden verlieten het internationale ruimtestation ISS om een kapot onderdeel van een accu te vervangen.

Astronauten Jessica Meir (links) en Christina Koch kort voor hun ruimtewandeling. EPA-EFE

De eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling had al in maart moeten plaatsvinden, maar werd toen op het laatste moment afgeblazen. Er bleken geen twee passende ruimtepakken aanwezig te zijn.

Tot vandaag hebben nog maar 14 vrouwen – tegenover 213 mannen – een wandeling in de ruimte gemaakt, steeds vergezeld door een mannelijke collega. De eerste vrouwelijke ruimtewandelaar was de Russische Svetlana Savitskaja in 1984. (agg)