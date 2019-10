“Ik heb misschien wat te hard geduwd”

“Ik wijs u nogmaals op het belang van hetgeen u hier verklaart.” Assisenvoorzitter Dirk Thys wendde zich om 15.18 uur opnieuw tot Jonny Van Den Broeck op de beklaagdenbank. Die had net verklaard dat de dood van Shashia een ongeval was, “een uit de hand gelopen spelletje wurgseks”, iets wat hij niet had gewild. Thys noemde het “de ongevalthesis” en vroeg aan Van Den Broeck om voor eens en voor altijd de volledige waarheid te spreken over “dat ongewilde ongeval.”

Een “ongeval” waar de plat Antweirps sprekende zelfverklaarde gameverslaafde en seksmaniak – “Ik houd van ruwe seks op gespecialiseerde pornowebsites” – in zes eerdere verhoren nog nooit met een woord over had gerept. Meer nog: sinds Shashia mét zijn DNA in haar lichaam aan touwen vastgebonden onder de grond in zijn tuin werd teruggevonden, had hij enkel verklaard dat hij zich niets meer herinnerde van haar “ultrakorte” passage in zijn appartement.

Zijn versie, 2,5 jaar lang: Shashia kwam naar zijn appartement om Pokémon te wisselen, was niet tevreden met de prentjes die ze zag en verdween na enkele minuutjes. Klaar. En dat lichaam van die misbruikte en vermoorde vrouw in zijn achtertuin? “Euhm, weet ik niet. Ik zal er wel iets mee te maken hebben, zeker.”

Tactische koerswissel

Opvallend: sinds de aanstelling van advocaat Jan De Man, een stuk of honderd assisenzaken op de teller, is Van Den Broeck miraculeus verlost van zijn “geheugenverlies”. Of zoals De Man vrijdagochtend aankondigde: “Het verhaal van de jongeman achter mij is na al die tijd niet meer vol te houden. Hij zal, hoop ik, verklaren wat hij kan verklaren.”

Operatie redden-wat-er-te-redden-valt werd vakkundig ingezet met “een spontane bekentenis”. Want, zoals assisenvoorzitter Dirk Thys fijntjes opmerkte: “Opzettelijk of ongewild de dood veroorzaken van iemand, dat is een wereld van verschil qua strafmaat. Waarom nu pas?”, vroeg de voorzitter? “Ik heb het strafdossier nooit écht gelezen.”

De beschuldigde, met voor hem zijn twee advocaten. BELGA

Assisenvoorzitter Thys: “Shashia Moreau kwam naar uw appartement om Pokémonkaarten uit te wisselen. Ze stapte op 7 februari 2017 om 10.41 uur uw appartement binnen. Wat later dan ze normaal zou arriveren. U sms’te haar dat u haar zou punishen daarvoor, straffen zeg maar. En dan?”

Jonny Van Den Broeck: “Die sms’en waren om te lachen, ook al alludeerde ik wel wat op seks. Ze was teleurgesteld in mijn aanbod aan Pokémon en maakte aanstalten om weg te gaan.”

Thys: “En dan?”

Van Den Broeck: “Dat is allemaal snel geëvolueerd naar seksueel contact.”

Thys: “Wacht eens even. Terugspoelen. Hoezo?”

Van Den Broeck: “Ik heb haar achterwerk betast, waarna we zijn beginnen te kussen. Dat is dan verder naar de slaapkamer geëvolueerd.”

Thys: “Dus uit het niets hebt u haar achterwerk langs achteren betast. Hoe reageerde zij op die onverwachte seksuele toenadering?”

Van Den Broeck: “Shashia schrok een beetje. Maar ze deed mee. Nadien heb ik haar borsten betast. Ik ben begonnen, maar het is wederzijds geworden. Na een paar minuten zijn we naar de slaapkamer gegaan. Al kussend, via de badkamer.”

(Ongeloof in de assisenzaal, de vader van Shashia sluit de ogen)

De vader van de betreurde Shashia. BELGA

Thys: “En dan?”

Van Den Broeck: “We zijn elkaar beginnen uit te kleden. Het was allemaal een heat of the moment-gebeuren.”

Thys: “En dan?”

Van Den Broeck: “Dan hebben we seks gehad. Maar euhm, dat is ontspoord. Het werd allemaal wat ruwer, wat harder doorduwen, maar het was geen SM. Op een bepaald moment heeft Shashia ook haar hoofd gestoten. Maar we zijn niet gestopt.”

Thys: “Ze verzette zich niet?”

Van Den Broeck: “Op dat ogenblik niet. Dat ging minutenlang door. Ik heb mijn handen aan haar keel gezet, ik gok zo’n viertal minuten. Het was een lichte vorm van wurgseks, dacht ik. En toen heb ik misschien wat te hard en te lang geduwd. Ik zat in een soort van tunnelvisie, was met mezelf bezig. Nadat ik was klaargekomen, merkte ik dat ze niet meer ademde. Naar mijn aanvoelen had ik niet doorgeduwd, maar dat moet wel het geval zijn geweest. Anders was ze niet gestorven.”

In de assisenzaal kon je een speld horen vallen, de nabestaanden van Shashia wisten niet wat ze net hadden moeten aanhoren. De jonge beschuldigde vertelde het kurkdroog, zonder een spat emotie. Alsof hij in het café vol gamers – waar hij in die periode dagelijks vertoefde – even zijn dag overliep.

Van Den Broeck gaf toe dat hij geen moment heeft overwogen om de hulpdiensten te bellen. Ook reanimatie kwam naar eigen zeggen niet in hem op. “Ik ben in paniek geslagen. Voordien ademde en hijgde ze nog. (Ongeloof in het publiek) Fuck, fuck, wat heb ik toch gedaan, dacht ik. Mijn hoofd sloeg tilt. Ik moest ervan af. Ik kon toch de hulpdiensten niet bellen? Niemand zou geloven dat het een ongeluk was.”

Schop gekocht en put gegraven

De “ongevalthesis” ging als volgt voort: Van Den Broeck nam haar gsm, stuurde 21 minuten nadat ze het appartement was binnengestapt wat “geruststellende” berichten de wereld in; ging in de Hubo om de hoek een schop kopen; groef een put in de tuin; bond haar lichaam vast met twee touwen; probeerde met white spirit een bloedvlek op de matras te reinigen; gooide haar in de put en ging een vriend bezoeken in de Media Markt. Nadien ging het in een ruk naar zijn werkplek: de McDonald’s in Burcht en ging hij hamburgers bakken.

Om de avond af te sluiten, pleegde hij nog een “ongerust” telefoontje naar Shashia’s moeder.

Thys: “U was in paniek, zegt u. Maar er zat toch een bepaalde lijn in uw handelen. U liep niet bepaald rond als een kieken zonder kop.”

Van Den Broeck: “Dat klopt. Ik heb gewoon gigantisch veel foute beslissingen genomen, mezelf wijsgemaakt dat er niets gebeurd was.”

Thys: “Ben ik mis door te stellen dat u met een soort afwijkende seksuele perversie kampt?”

Van Den Broeck: “Ja, dat denk ik wel. Als ik er nu op terugkijk, is het afschuwelijk wat er is gebeurd.”

Thys: “Wenst u nog iets te zeggen tegen iemand hier aanwezig?”

Van Den Broeck: “Neen.”

De bedoeling van de verdediging was dan ook duidelijk genoeg. Van Den Broeck en zijn advocaten zullen proberen te ontsnappen aan een veroordeling tot moord. Er was geen wil om te doden, er was alleen “een ongeluk”. Vraag is of deze aanpak beter zal standhouden dan “het geheugenverlies” als de onderzoekers en de getuigen volgende week aan het woord komen.

