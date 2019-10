Soepelere bouwregels landbouwgebied vernietigd

Het Grondwettelijk Hof fluit het Vlaams Parlement terug, dat in 2017 de regels versoepelde rond bouwen in landschappelijk waardevol landbouwgebied, in Vlaanderen goed voor zo’n 300.000 hectare.

In principe mochten in zo’n omgeving geen grote stallen, loodsen of gebouwen worden gezet, maar het Vlaams Parlement verkoos die regels in 2017 te versoepelen. Het Grondwettelijk hof oordeelt nu echter dat die versoepeling onwettig is, onder meer omdat ze een te grote achteruitgang betekent van het grondwettelijk recht op een gezond milieu.

Onder meer de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt – die ten strijde trokken tegen de versoepeling – reageren tevreden. “Door deze aanpassing dreigden open landbouwgebieden immers voort te worden volgebouwd”, zegt Erik Grietens. Volgens Natuurpunt is het arrest tegelijk ook goed nieuws voor de landbouwers, “omdat door de versoepeling ook de prijzen van landbouwgronden stegen, omdat er meer geïnteresseerden opdaagden”. Beide milieubewegingen roepen de landbouwsector nu ook op meer gebruik te maken van leegstaande boerderijen, in plaats van telkens nieuwe gebouwen op te trekken. (wer)