“Bij onbeantwoorde liefde zijn we in staat tot obsessionele daden”

Experts zijn niet verrast dat een onbeantwoorde liefde kan leiden tot ziekelijke jaloezie. “We verlangen allemaal zo hard naar liefde dat een afwijzing de gevoelens hoog kan doen oplopen”, zegt psychiater Dirk De Wachter (KU Leuven). “Dan zijn we in staat tot obsessionele dingen en kunnen we zelfs wegschieten in waanideeën. De meeste moorden worden niet gepleegd door terroristen, maar als gevolg van gekwetste liefdes.”

Volgens klinisch psycholoog Lieven Migerode kunnen we een verregaande ziekelijke jaloezie vergelijken met een psychose. “Je kan ook psychotisch verliefd zijn op iemand, in die zin dat je moeite hebt om in de werkelijkheid te blijven. Je ziet dingen die er niet zijn, die je ervaart als een bedreiging voor een al dan niet bestaande relatie. De meesten van ons hebben ook soms rare ideeën in ons hoofd, maar we blijven wel voelen wanneer dat niet klopt . Bij psychoses lukt dat niet meer.” (jvde)