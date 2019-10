Juiste beslissingen? VAR keurt doelpunt van Club Brugge af, Moeskroen klaagt over niet gefloten fout voor goal Vanaken

Club Brugge kwam voor drie punten naar Moeskroen en verwierf ze ook met een 0-1-overwinning dankzij een doelpunt van Hans Vanaken. Blauw-zwart scoorde later een tweede keer, maar de goal van Krépin Diatta werd op aangeven van de VAR afgekeurd voor hands van Ruud Vormer.

De beelden van de handsbal van Vormer:

Bij Moeskroen waren ze dan weer niet te spreken over de fase voorafgaand aan de goal van Vanaken. Frank Boya vond dat Dennis een fout maakte op hem in een luchtduel. “Het is altijd hetzelfde, we hebben er genoeg van”, reageerde Boya tijdens de rust nadat de VAR niet ingreep.