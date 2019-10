COMMENTAAR. Onze chef voetbal ziet dat Europa België niet is voor Ruud Vormer

De UEFA lacht er niet mee. Twee extra speeldagen schorsing voor Ruud Vormer, drie in totaal. Bij Club Brugge hadden ze het kunnen weten. Ruud Vormer ook. Drie jaar geleden werd Michel Preud’homme nog een wedstrijd geschorst omdat hij uit onvrede tegen een drinkbeker had getrapt. Toen nog trainer van Club Brugge had Preud’homme zich miskeken op de strikte beoordelingen van de UEFA-waarnemers. Met hen lach je niet.

In de Belgische competitie kan je je nog één en ander veroorloven. Een vierde ref uitschelden of een scheidsrechter terechtwijzen, met een reputatie als speler of trainer kom je daar in ons land nog mee ...