Het geloof in een Europese stunt is aanwezig bij Club Brugge: “Laat PSG nu maar komen”

Bij PSG zullen ze er wellicht niet wakker van liggen, maar de echte Brandon Mechele is aan het komen. Zeker nu hij volwaardig Rode Duivel is. “Ik ben er trots op dat ik international ben”, zei hij na de 0-1-zege in Moeskroen.

“Ik had dit seizoen wat tijd nodig, want ik ben eerder een diesel. Vandaag ging het ook met ons allemaal wat moeizaam, maar het kan niet altijd top zijn. Als je die moeilijke matchen echter wint, kan je ver geraken. Jammer dat we de tweede goal niet maken, want we kregen de kansen. De rest analyseren we later wel. En nu PSG thuis: laat ze maar komen. We kijken er naar uit om tegen al die vedetten te spelen. Dat Neymar er niet bij is? Jammer, want als ze verliezen, hebben ze natuurlijk geen excuus.”

Vanaken: “Zal Vormer op mijn manier vervangen”

Hans Vanaken had aan één volley genoeg om Club Brugge – nog maar eens – de drie punten te schenken. Zijn zesde doelpunt dit seizoen was wel nog maar zijn eerste veldgoal. “We wisten dat het hier een moeilijke match zou worden”, aldus de Limburger. “We speelden ook te traag en het spel, ook het mijne, was niet goed. Eigenlijk verdienden we halfweg die 0-1 niet.”

Die 0-1 bleef wel op het bord staan en dus kan de focus nu rustig naar PSG. Vanaken zal dinsdag ook kapitein zijn door de schorsing van Vormer. “Het is natuurlijk jammer dat we Ruud moeten missen. Hij is de leider en verbaal aanwezig. Ik wil die rol ook op mij nemen, maar dan op een andere manier. Ik ben geen type om de groep toe te spreken, maar doe dat eerder individueel.”