Het tijdperk Frank Vercauteren bij Anderlecht in vijf vragen: minder assistenten, meer ervaring, geen Kompany

Frank Vercauteren (62) begint tegen STVV aan zijn tweede regeerperiode als Anderlecht-coach. Na de 9 op 30 moet hij dringend voor een ommekeer zorgen. De trainer zal sowieso een aantal zaken veranderen. Vijf vragen over het nieuwe tijdperk.

1. Gaat Vercauteren met vier assistenten op de bank zitten?

Neen. Toen Simon Davies nog de officiële hoofdcoach van Anderlecht was, werd hij op de bank geholpen door een resem assistenten: Floribert Ngalula, Jonas De Roeck en Pär Zetterberg. Ook Kompany’s persoonlijke assistent Rodyse Munienge zat vaak in de dug-out. Vercauteren gaat dit beperken. “We gaan iets veranderen, maar bespreken nog de exacte taakverdeling”, aldus de training.

De Roeck – tegen Charleroi nog interim-coach – maakte een grote kans om te blijven zitten als rechterhand van Vercauteren. De inbreng van Davies en Ngalula (veldtrainers) is minder belangrijk en Zetterberg zat in het verleden al in de tribune.

2. Kan Vercauteren rekenen op Kompany?

Niet als speler. Vincent Kompany zal niet in de selectie zitten. Hij is nog niet hersteld van zijn hamstringblessure en een terugkeer lijkt nog niet voor meteen. “We bekijken het week per week”, gaf Vercauteren mee. “Het heeft geen zin om risico’s te nemen met Vincent. Een datum of match kleven op zijn rentree is moeilijk.”

Aangezien Luckassen geschorst is, moet Anderlecht puzzelen in de defensie. Kompany zal als speler-manager in de tribune zitten. Hij overlegde deze week wel met Vercauteren. “Vincent en ik hebben veel gepraat. Over tactiek, over jonge spelers… Dat is ook voor mij erg leerrijk. We vullen elkaar goed aan.”

3. Komen er ervaren pionnen in plaats van jonge talenten?

Ja.De selectie is nog niet bekend, maar de kans is reëel dat iemand als Trebel terugkeert in het elftal. Of de jonge backs Sardella en Dewaele blijven staan, is ook onzeker. “Iemand als Trebel is selecteerbaar. Ik kijk niet naar het verleden. Jongeren brengen, is sowieso een heel werk. Zij mogen fouten maken, maar je moet hopen dat je die dan niet cash betaalt. Als iemand anders beter is, moet je die ook durven zetten. Maar dan moet er wel iemand voorhanden zijn.”

Naast Trebel hopen ook Chipciu en Thelin op kansen en ook Lutonda staat te springen om zich te tonen. Nasri is sowieso twee maanden out met een spierscheur.

4. Kiest Vercauteren voor een stevige organisatie?

Ja. Anderlecht slikt meer dan de helft van zijn goals in de tweede helft. Vercauteren wil goed blijven voetballen, maar tegelijkertijd kiezen voor een stevigere organisatie met twee controlerende middenvelders. “We gaan het systeem niet volledig veranderen, wel wat aanpassen. Ik zag geen twijfelende groep en merkte ook geen fysiek probleem. We moeten de spelers vooral meer oplossingen aanreiken om in alle omstandigheden de juiste keuzes te maken. Ik hou niet van eenzijdig voetbal.”

5. Werd er meer ­ getraind op stilstaande fases?

Ja.Anderlecht scoorde tot nu toe maar acht keer. Alleen Eupen doet slechter met zes goals. Van al die treffers werd er slechts eentje gescoord uit een stilstaande fase: een penaltygoal van Vlap. “Stilstaande fases zijn absoluut een werkpunt”, besloot Vercauteren. “Bij sommige teams vloeit één goal op drie voort uit een spelhervatting. Soms zelfs één goal op twee. We hebben er dus op getraind.”