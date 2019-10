Op bezoek bij Thomas Meunier in Parijs: “Philippe Clement is een genie en Thomas Tüchel is als Michel Preud’homme”

Zag je zijn doelpunt tegen Kazachstan? Die controle? En zijn vreugde? In het diepst van zijn gedachten blijft Thomas Meunier (28) een aanvaller, ook al is hij bij PSG meer dan ooit een verdediger. Moet ook, wil hij in de gratie blijven van coach Thomas Tüchel. Dinsdag keert Meunier terug naar de plaats waar hij rechtsachter werd en waar hij nog altijd met liefde over praat: Club Brugge.