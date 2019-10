Voormalig Club Brugge-speler Arnaut Danjuma: “In België heb ik een paar keer racisme gevoeld”

Arnaut Danjuma, ex-Club Brugge, komt na een start met blessureleed stilaan boven water bij Bournemouth. In een gesprek met The Daily Echo heeft hij het onder meer over de strijd tegen het racisme in het voetbal. “Ik vond de reactie op het veld tijdens Bulgarije-Engeland goed”, verwijst Danjuma – geboren in Nigeria – naar het tijdelijke stilleggen van die match.