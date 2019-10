Pro League en voetbalbond bevestigen het, maar scheidsrechtersbaas Elleray zelf ontkent loon van 300.000 euro

Onze krant pakte gisteren uit met de hoge lonen van scheidsrechtersbaas David Elleray (300.000 euro) en zijn technisch directeur Bertrand Layec (200.000 euro), een bedrag dat voor wrevel bij de scheidsrechters zorgt.

“Dat is geen juist cijfer”, aldus David Elleray gisteren, onder meer voor de camera’s van VRT en VTM. “Het is niet eens de helft.” Vreemd, want zowel bij de Pro League als binnen de hoogste instanties in de voetbalbond is het intussen bevestigd.

“Refs zijn beter, VAR niet”

“Het niveau van onze refs is verbeterd”, vindt Elleray. “Men verklaarde me gek toen ik de refs verplichtte naar een vetpercentage van 12 tot 15 procent te zakken. Iedereen ziet nu dat ze fitter zijn als ze op het veld komen. Ze doen het ook beter. Onze evaluatiemethode, die uit vier stappen bestaat, werpt haar vruchten af. Onze refs worden beoordeeld in een gedetailleerd rapport door onafhankelijke mensen in Spanje, Portugal, Rusland, de VS, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Elke woensdag krijgen ze via de telefoon een evaluatie door Bertrand Layec, onze technisch directeur. Ook de clubs mogen hun oordeel geven en met Lawrence Visser mag voor het eerst sinds lang nog eens een Belg een Europa League-wedstrijd fluiten.”

Is Elleray tevreden over de refs, dan is hij dat veel minder over de VAR. “Daar gaat de evolutie veel trager dan verwacht. We hebben diezelfde evaluaties nog niet ingevoerd. Het is ook niet zo dat een goede ref een goede VAR is en andersom. Daar zijn specifieke kwaliteiten voor nodig. De VAR moet ook sneller beslissen. Daar lopen we achter op de andere landen. Maar, en dat is ook belangrijk: correct zijn is belangrijker dan snelheid. De VAR moet niet de beste beslissing nemen, hij moet foute beslissingen rechtzetten.”

Betere communicatie

“Het loopt ook mis met de communicatie, in de eerste plaats in het stadion zelf. Daar moeten we een manier zien te vinden opdat de mensen zouden weten waarom precies de VAR wordt geconsulteerd en waarom een beslissing wordt genomen.”

De 850.000 euro die door de KBVB en de Pro League werd vrijgemaakt voor de refs, is qua verdeling onderhevig aan stevige kritiek. “We wenden ons budget op de juiste manier aan”, reageert Elleray. “Maar elke verandering heeft zijn tijd nodig. Was het vorige seizoenen beter misschien?”