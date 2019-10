CLUBNIEUWS. “Gent wordt moeilijker dan Anderlecht”, Thorup nuanceert uitspraken over Club Brugge

De elfde speeldag in de Jupiler Pro League barst dit weekend helemaal los. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Thorup nuanceert uitspraken over Club

“Wie doet dit Club Brugge wat?” Heel wat waarnemers en fans zich vroegen zich af of de coach van AA Gent zich begin oktober al zou neerleggen bij het Brugse meesterschap. Twee weken later klinkt de Deen een stuk genuanceerder. “Je kunt er niet omheen dat wat zij de voorbije jaren hebben opgebouwd bijzonder knap is. Maar wij hebben ook al veel gepresteerd en hebben ook een sterk team. Wij gaan dan ook voluit voor de top drie. We zullen vechten tot de laatste minuut.” (ssg)

ANTWERP. Nieuwe scan voor Defour

Het duel van morgen komt zoals verwacht te vroeg voor Steven Defour. De middenvelder van Antwerp, die tegen zijn ex-club Standard uitviel met een hamstringblessure, onderging gisteren een nieuwe scan. In het beste geval kan hij volgende week de groepstrainingen hervatten. Voor De Sart zijn de blessurezorgen definitief van de baan. Pius, Opare en Seck zetten hun revalidatie na een knieblessure verder. (dige)

CERCLE BRUGGE. Mboula maanden out

De Belder en Vitinho blijven out maar ook Coulibaly (quadriceps) en Deuro (spierblessure) zijn out. Mboula (foto) liep bij de lactaattesten een zware spierblessure op en is maanden out. (kv)

GENK. Cuesta weer fit

Carlos Cuesta is opnieuw inzetbaar. Mazzu heeft een bijna fitte kern. Start hij met twee spitsen? Kiest hij voor Hagi of Heynen? Vragen die zaterdag worden beantwoord. Piotrowski, Paintsil, en Nygren halen de kern niet. (rco)

KV MECHELEN. Opnieuw in uitverkocht stadion

“Dat Bölöni dit de moeilijkste verplaatsing vindt, is een straf compliment. Het toont aan dat we goed bezig zijn.” Net als de vorige thuismatch tegen Club Brugge is het AFAS Stadion met 16.500 verkochte tickets opnieuw uitverkocht. “Hopelijk kunnen we dat nog een aantal keer verwezenlijken dit seizoen. De fans identificeren zich met wat er op het veld gebeurt. Tot nu toe hebben we de punten gepakt die we moesten pakken.” (dige)

KV OOSTENDE. Neto blijft sukkelen

Nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel voor Neto. De middenvelder, die sukkelt met de kuit, zit opnieuw niet in de selectie. Boosdoener is een cyste aan het been. Zijn vroegere knieblessure heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met zijn afwezigheid. Ook Palaversa werkt nog steeds aan zijn comeback. De Kroaat is op de goede weg, maar heeft nog wat tijd nodig. Hjulsager zit wel opnieuw in de selectie. Christof Dierick is scheidsrechter van dienst zaterdagavond. Bert Put zit in het busje als VAR. (jve)

STANDARD. Fai behoudt zijn plaats

Er worden weinig positiewisselingen verwacht bij Standard. Collins Fai maakte tegen Antwerp een goeie indruk en krijgt allicht de voorkeur op Vojvoda. Mpoku en Amallah liggen in balans om op de tien te starten. (bfa)

STVV. Brys verwacht geen compleet ander Anderlecht

Het lijkt ons best moeilijk om een ploeg te bekampen die pas een nieuwe trainer aan het roer stelde, ook al werd de voorbije weken wel al een beetje ­duidelijk welke richting Frank Vercauteren uit wil met ­Anderlecht.

“Ik ga niet akkoord dat ­Anderlecht onder Kompany naïef speelde”, pikt Brys in. “Ze speelden voetbal, met een ­opbouw van achteruit. Ze ­creëerden kansen en waren ­dominant, alleen verliep de evolutie in hun proces te ­weinig gestaag. Dan krijg je kritiek en stijgt de druk.”

Met de aanstelling van Vercauteren dus tot gevolg. “Hij is een icoon van Anderlecht”, omschrijft Brys zijn ­collega. “Iemand die de ­huisstijl door en door kent en die ook ongetwijfeld zal willen ­behouden. Maar ik lees ook dat hij mannelijker en ­realistischer wil spelen. Uiteraard zal hij zijn eigen accenten willen leggen. Maar ik verwacht niet dat hij tabula rasa gaat maken.”

De spotlights zullen zondag dus vooral op zijn collega in de andere dug-out staan, maar “het draait zondag niet enkel om Vercauteren”, ­beseft Brys. “Anderlecht blijft Anderlecht. Als je de selecties en budgetten naast elkaar legt, is er een duidelijk ­verschil. Maar dat mag ons niet deren. Angst staat niet in ons woordenboek. We gaan gewoon het beste van onszelf geven.” (pivan)

WAASLAND-BEVEREN. “Gent wordt moeilijker dan Anderlecht”

Trainer Mercier verwacht vanavond een moeilijke match. “We spelen tegen een topploeg. In negen matchen hebben ze twintig doelpunten gemaakt en thuis hebben ze dit seizoen nog niet verloren. Vooral offensief staan ze heel sterk. Ik was verbaasd dat ze zich op Brugge hebben aangepast. Dat zullen ze nu niet doen. Voor ons wordt het veel moeilijker dan tegen Anderlecht.”

Bizimana, Keita, Heymans en ­Milosevic vallen dit weekend naast de selectie. (whb)

ZULTE WAREGEM. Baudry opnieuw fit

Marvin Baudry is opnieuw wedstrijdfit. De verdediger was maanden out door een aanslepende blessure aan de buikspieren. Hij kwam niet meer in actie sinds 30 maart 2019.

Eike Bansen is out. Hij moest vorige week afhaken bij de Duitse U21 door een blessure aan de buikspieren. Yoran De Ketelaere wordt derde keeper. (kv)