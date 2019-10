Geen contract voor het leven voor Lionel Messi: “Ik wil niet te maken hebben met zo’n constructie”

Lionel Messi heeft in een zeldzaam interview zich uitgelaten over een nieuw contract bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub wil de Argentijn levenslang aan zich binden, maar dat ziet de nummer tien zelf niet zitten.

Barça bood De Vlo een ‘contract voor het leven’ aan, wat concreet inhoudt dat er op het contract van Messi geen einddatum meer zou staan. Dat voorstel weigerde Messi, waardoor de geruchtenmolen op gang kwam. Maar dat de superster geen zin heeft in zo’n contract zonder einddatum, hoeft niet te betekenen dat hij weg wil uit Catalonië. “Ik wil niet te maken hebben met zo’n constructie, ik wil me bewijzen en blijven knokken om doelstellingen te halen”, vertelde Messi op de Argentijnse radio. “Het is goed mogelijk dat ik hier heel mijn leven blijf spelen, maar dat hoeft niet met een contract te zijn.”

Momenteel staat Messi tot 2021 onder contract bij Barcelona. De Vlo liet intussen zijn management vrij om de gesprekken over een nieuw contract te openen. Een contract mét een einddatum, dus.

