Vader van spookgezin noemde zich “psycholoog” en kocht lap grond om ex-verslaafden op te vangen

De vader van de zes kinderen die negen jaar lang opgesloten zaten in een kelder in het Nederlandse Ruinerwold, noemde zichzelf “psycholoog” toen hij in 1997 een grond kocht waar hij ex-verslaafden wilde gaan opvangen. Hij plaatste er een container en een tent, maar verder liet hij de lap grond links liggen. Ze is nu afgespannen met politielinten.

Er zijn nog steeds meer vragen dan antwoorden over wat er zich heeft afgespeeld op de boerderij in het Nederlandse Ruinerwold waar eerder deze week de zes meerderjarige kinderen van de 67-jarige Gerrit Jan van D. bevrijd werden. Ze zaten er samen met hun zieke vader opgesloten, maar ook de Oostenrijker Josef B. had er negen jaar lang met hen verbleven.

Over de rol van beide mannen in het mysterieuze verhaal heerst veel onduidelijkheid. Naar het waarom van hun daden is het ook gissen. Ze zijn allebei opgepakt en verhoord door de politie. Van D. wordt verdacht van medeplichtigheid aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.

Utopia

De actie heeft zich ondertussen ook verplaatst naar Staphorst, een andere plaats in Nederland. Daar had de vader van het gezin in 1997 een lap grond gekocht die hij volgens Nederlandse media wilde gebruiken als een soort van Utopia, waar hij ex-verslaafden zou opvangen. Op de akte staat dat de man zich toen “psycholoog” noemde.

Het bleef echter bij plannen, want op de met politielinten afgespannen lap grond staat vandaag slechts een container en een tent. Er gebeurde verder niets mee. De speurders proberen nu een antwoord te krijgen op de vraag wat zijn plannen precies waren. Mogelijk wilde hij ook daar een van de wereld afgezonderde commune oprichten, want zowel van D. als Jozef B. hadden radicale ideeën en wantrouwden leidingwater, grote voedselbedrijven en de regering.