Vlak voor feestelijke opening staat nieuwe school van 10 miljoen euro onder water

Gent - De feestelijke opening van de nieuwe school Melopee aan de Nieuw Dokken in Gent is zaterdag letterlijk in het water gevallen. Door een lek in de douches op de bovenste verdieping loopt er water door heel het gebouw.

Een grote moestuin, een klimmuur, een groot terras, een buitensportkooi, klassen die met elkaar verbonden zijn, een muziekstudio, … School Melopee aan de Nieuwe Dokken is allesbehalve alledaags. Het nieuwe gebouw – kostprijs 10 miljoen euro - zou volgende week officieel worden geopend, maar de kans is reëel dat het feest niet doorgaat.

Oorzaak is een groot waterlek dat zaterdag werd ontdekt tijdens een klusdag voor ouders en leerkrachten. “Er is een lek ontdekt in de douches op de bovenste verdieping”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Hoe lang het daar al lekt weten we niet. Alles wordt onderzocht. De brandweer is onmiddellijk ter plaatse gekomen om het water af te sluiten en de schade te beperken.”

Het gebouw, dat werd opgetrokken in opdracht van stadsontwikkelingsbedrijf Sogent, is nog niet opgeleverd. De hoofdaannemer en de bouwheer zijn ondertussen ook ter plaatse om de situatie in te schatten. “Deze namiddag komen experten de elektriciteit en de brandveiligheid controleren”, zegt schepen Decruynaere.

Officiële opening

De officiële opening van het gebouw stond gepland voor volgende week vrijdag, maar woensdag zouden de eerste kinderen er al hun intrek nemen. “Het is voorlopig onduidelijk wat er gaat gebeuren, zowel woensdag als vrijdag”, zegt schepen Decruynaere. “Hopelijk hebben we snel voldoende info. Er is in het gebouw ook kinderopvang gepland tijdens de herfstvakantie. We lichten de ouders zo snel als mogelijk in of die hier kan doorgaan of op een andere locatie.”

Op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw is al een kinderopvang. Decruynaere zegt dat de ouders van de 19 kinderen bericht krijgen over wat er aan de hand is en of de kinderen maandag terug in Melopee of op een andere locatie worden opgevangen. “De veiligheid van de kinderen is het allerbelangrijkste. Iedereen krijgt sowieso opvang, maar waar is nog niet zeker. We willen vooral geen enkel risico nemen”, zegt Decruynaere.