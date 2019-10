Eden Hazard voor vierde keer papa geworden van zoontje

Eden Hazard ontbreekt in de selectie van Real Madrid voor hun uitwedstrijd tegen Real Mallorca. De Rode Duivel heeft een goede reden voor zijn afwezigheid: hij werd voor de vierde keer papa.

Yanis (8), Léo (6) en Samy (3) kregen er zaterdagochtend een broertje bij. Mama Natacha Van Honacker liet in juni de voorstelling van Hazard bij Real Madrid aan zich voorbijgaan omdat ze zwanger was en de kinderen naar school moesten in Londen. Hoe de nieuwste Hazard-telg heet, is nog niet bekend.

Het is een heuse babyboom bij de Rode Duivels de afgelopen weken. Op 9 oktober verwelkomde Simon Mignolet (Club Brugge) zijn eerste zoontje, Lex. Twee dagen later werd Youri Tielemans voor de tweede keer papa, zijn dochtertje kreeg de naam Léana.

Real Madrid neemt het zaterdagavond om 21u op tegen Real Mallarco. Coach Zinedine Zidane doet het zonder Hazard, maar neemt daardoor wel Brahim Diaz weer op in zijn selectie. Ook Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos en Lucas Vazquez ontbreken in de kern. Na acht speeldagen leidt de Koninklijke met 18 op 24. Mallorca bengelt met 7 punten onderin.