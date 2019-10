Slachthuismedewerker komt op gruwelijke wijze om in machine: collega’s zijn in shock

Robert Renier (58) werkte al jaren in het slachthuis van Charleroi. Hij kende het vanbinnen en vanbuiten. Dat was ook nodig als onderhoudsmanager. Hoe het kon gebeuren dat een van de machines die de man al jaren hielp te onderhouden, zijn dood werd, kunnen zijn collega’s niet begrijpen.

Niemand die begrijpt hoe het mogelijk is dat Robert Renier, die al 34 jaar in het slachtuis van Charleroi werkte, om het leven kon komen in een van de machines. Zijn collega’s zijn in shock. Renier kwam met zijn hoofd vast te zitten in een machine die gebruikt werd om dieren te verdoven. Een onderzoek moet nu uitwijzen hoe dat is kunnen gebeuren op een dag waarop zelfs geen slachtingen gepland stonden.

Renier leidde een team van onderhoudsmedewerkers in het bedrijf. Hij was getrouwd, had twee kinderen en drie kleinkinderen, en was heel betrokken bij het plaatselijke gemeenschapsleven. Zo organiseerde hij als voorzitter van het oudercomité van Notre-Dame de Lourdes in Gilly het jaarlijkse sinterklaasbal. De directie van de school besloot het bal - dat dit weekend zou plaatsvinden - uit te stellen.

Ook de herdenkingsgroep voor de Tweede Wereldoorlog waar Renier bij aangesloten was, heeft een bericht van rouw gedeeld.