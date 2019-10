Zlatan Ibrahimovic over de weddenschap die hij maakte met Romelu Lukaku

Zlatan Ibrahimovic heeft een uitgebreid interview gegeven aan de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. Daarin weidde hij uit over allerlei onderwerpen, waaronder onze landgenoot Romelu Lukaku.

Ibrahimovic werd gevraagd naar de huidige situatie bij één van zijn ex-clubs, Inter Milaan. Daar speelt sinds deze zomer Rode Duivel Romelu Lukaku, en die kent Zlatan nog van bij Manchester United. “Ik zeg het je: verwacht van hem geen uitstekende techniek, maar zijn sterkste punt is zijn enorme power”, aldus Ibra. “Had hij maar naar mij geluisterd… Bij Manchester United hadden we een weddenschap. “Ik geef je vijftig pond telkens je een degelijke eerste baltoets maakt”. Hij vroeg me wat hij kreeg als hij alles juist deed. Ik antwoordde: “Niets. Je wordt gewoon een betere speler”. Hij heeft de weddenschap overigens nooit geaccepteerd: misschien was hij bang om te verliezen.”

Niet dat Zlatan een slecht woord over heeft voor Lukaku. “Alle mopjes terzijde: Lukaku heeft een geweldige honger om zichzelf te bewijzen aan de wereld en ik ben er zeker van dat hij het goed zal doen bij Inter.”