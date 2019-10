In totaal 182 gewonden bij rellen in Catalonië

Bij rellen in de marge van betogingen in de Spaanse regio Catalonië zijn vrijdagavond 182 gewonden gevallen. Dat hebben de regionale hulpdiensten zaterdagochtend gezegd. De politie pakte tientallen relschoppers op.

In Barcelona vielen 152 gewonden, de anderen raakten gewond in Girona, Tarragona en Lerida. In het centrum van Barcelona raakten radicale separatisten slaags met de ordediensten. Ze gooiden met stenen en andere objecten, terwijl de politie rubberkogels afvuurde en traangas gebruikte.

Al voor de vijfde dag op rij waren er betogingen tegen de zware straffen voor negen Catalaanse separatisten. Voor de rellen uitbraken, hadden meer dan een half miljoen mensen vreedzaam betoogd in Barcelona.

Ook zaterdag zijn er nog acties in de regio. Zo was de autoweg AP7 Frankrijk-Spanje in de buurt van de grens door betogers bezet.